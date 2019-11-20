癌症是現在最可怕的文明病，可別以為癌症都好發生在老年人身上，只要過度傷害自己身體，疏於照顧，癌症就會找上門。一名出社會不久的小資女生，因為平時的壞習慣，害她一天肚子一陣爆痛，拉出全黑色便便，她驚覺不妙到醫院求診，竟然已經胃癌末期。

據陸媒報導，是什麼壞習慣害她得到胃癌末期？醫生問她「有多久沒有正常吃東西了？」果然，女子用餐時間不固定，為了省錢買化妝品，常常有一餐沒一餐，有時隨便點個外賣還是叫最便宜的。長時間下來，可能一天就嗑一顆饅頭，中午只吃榨菜，晚上不餓就不吃了，還順便當減肥。

女子表示，因為工作繁忙，有時忙起來就忘記吃飯，久而久之，胃口就越來越小了，就算她上網打開吃播（看網紅吃東西的頻道），也沒有提振胃口。另外，黑色便、血便的情形早已有徵兆，她卻胡亂投藥，而延誤就診。醫師聽了也只能搖搖頭，感嘆錯過黃金治療期間了。

該名小資女並非毫無徵兆，只是警惕心不夠強，醫師認為，當初女子發現自己有血便、長期腹瀉的症狀時就該小心，輕忽是最大的敵人，比癌症還可怕。

有四個可能是胃癌的徵兆，如果有發現請盡早就醫詢問醫師：

1. 持續性打嗝，可能持續幾個小時至十幾個小時的打嗝。

2. 經常性的腹痛、腹瀉，且沒有規律性，就算服藥也沒有好轉。

3.有便血產生。

4.突然性的消瘦，且體重降很快。

(中時電子報)