第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA上周日在台南隆重舉辦世紀婚禮，高顏值的兩人猶如王子公主的結合，加上小倆口的超甜互動，恩愛模樣閃瞎眾人，而AKIRA稍早則在網上首發文，感性吐新婚喜悅，並也提到「我們也會更加地精進我們自己」，希望大家繼續支持。

林志玲與AKIRA不只互動超甜，兩人高顏值的組合，宛如王子和公主。（圖／本報系資料照片／盧禕祺攝）

AKIRA稍早在臉書、IG、微博以用中英日文發表新婚感言，他感性寫下：「11/17我們選在台南吳氏宗祠，互相立下了我們夫妻的誓言。」AKIRA也指出，會選在台南是因為岳父、岳母也選在這舉辦儀式「另外，對我的妻子來說，這裡也是他和祖母及家人有著美好回憶的地方。」

AKIRA舉辦婚宴不忘想到林志玲，他也還原當時的提議情況「當時提出要選在台南舉辦婚禮時，妻子也非常的高興。」這段台日戀情從閃婚到舉辦婚禮都成為媒體焦點，AKIRA也不忘感謝外界關心「我們也會更加地精進我們自己，希望大家也能繼續給我們支持和鼓勵。」

隨後AKIRA在臉書曬出婚禮當天影片，他與林志玲一起上台南美術館2樓露台向場外觀眾打招呼，以及走出會場向媒體、民眾致意，兩人親民揮手感謝大家祝福，場面轟動猶如王子公主，也讓AKIRA發文直呼：「這會是我永生難忘的美好畫面💫很希望能夠早日再回到台南玩😊」。

AKIRA分享婚禮側拍影片。（影片／取材自EXILE AKIRA臉書）

(中時電子報)