鄭朝方（右）完推出「超級王牌」限定透卡，內容為「蔡英文、賴清德、鄭朝方」合體王牌透卡，與賴清德（中）展示後現場發放。（羅浚濱攝）

民進黨副總統參選人賴清德（左）陪同鄭朝方（右）完成登記後，展示「堅定新方向」的政見。（羅浚濱攝）

「堅定新方向，國會新力量！新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方，20日在副總統候選人賴清德陪同到新竹縣選舉委員會辦理立委參選登記，賴清德表示看見鄭朝方民調第一名領先其他對手，可見鄭朝方蹲點、深耕已經感動很多鄉親。

賴清德登記成為副總統候選人後，首度陪同掃街就是選定鄭朝方，並以「方友友」身分來助陣、拉抬聲勢，原來2個月前黨中央徵召鄭朝方時，2人就已約定。

賴清德說，新竹縣需要鄭朝方這樣方方面面都兼顧的好人才來服務，相信鄭朝方有能力也有決心，一定可以讓新竹更好，鄭朝方用心體會鄉親的需要，也會是新竹轉型的最佳推手。

賴清德認為，新竹縣即將打破藍綠，只選「好」的，也期許新竹縣選民用選票來支持鄭朝方，不因民調領先而鬆懈，更要集中選票全力支持鄭朝方，對於鄭朝方提出的政見，中央會全力的來支持。

鄭朝方表示，「堅定新方向」是他參與政治的最大目標，透過勤走基層、深耕地方，看到許多「方友友」到場熱情相挺，讓他非常感動也會堅定新方向的爭取更多鄉親認同。

登記參選活動亮點是，鄭朝方推出「超級王牌」限定透卡，內容為「蔡英文、賴清德、鄭朝方」合體王牌透卡，臉書訊息一露出，網友紛紛表示「好想要！」現場支持者大排長龍，可見賴清德、鄭朝方同圈粉的功力強大。2人隨後進行車隊掃街，到竹北天后宮參拜。

(中時 )