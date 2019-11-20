國會正政聯盟提名的廖蓓瑩（右）在黨祕書長高國慶〔右二）、交大應用化學系教授余艇等多人的陪同下10點完成登記。（陳育賢攝牛

時代力量高鈺婷（左）今天中午於黨主席徐永明等多人陪同下完成登記。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

下屆立委選舉登記第3天，新竹市計有國民黨鄭正鈐、台灣民眾黨廖蓓瑩、時代力量高鈺婷3人完成登記，截至20日各主要政黨參選人都已登記完成，竹市5人搶1席形勢大致底定，就如民進黨總召柯建銘所言，登記後就代表選戰已正式開打。

鄭正鈐今天上午9點在市議會議長兼國民黨新竹市部主委的許修睿、副議長余邦彥、縣長楊文科、前市長林政則、童勝男、前立委張蔡美、黃國新黨部主委趙建爍及多位議員、支持者的陪同下完成登記。

許修睿表示，民進黨立委不分區有立委柯建銘，時代力量不分區有邱顯智，他們都在安全名單當中能夠當選，所以目前新竹市只有國民黨還沒有立委，因此要拜託大家唯一支持鄭正鈐進入國會，保住國民黨在新竹市的1席立委。

楊文科指出，新竹縣市是1家人，大家要一起來打拚，國民黨在新竹市藍營沒有立委，我們一定要爭取到這席立委。

鄭正鈐表示，此次選舉的主軸是「正能量」，過去3年多在第1線接觸民眾，發現大家都很悶、很多的不愉快，聽到太多的幹話，心裡都需要1個出口，社會又充斥太多負能量，互相譴責、抹黑、攻擊，這都不是民眾要的社會環境。

因此他希望在此次選舉以正能量精神參選，或許經濟不符合民眾期待，但我們需要以正能量的態度去解決。

國會正政聯盟提名的廖蓓瑩則隨後在黨祕書長高國慶、交大應用化學系教授余艇等多人的陪同下10點完成登記，廖蓓瑩表示，此次參選立委希望以「創新、美學、親和、專業」4大特質，來翻轉新竹市的未來，期許自己做個專職、專業、清廉的立委，為市民在國會殿堂發聲。

她同時指出，「建構友善育兒城市」、「啟動新竹縣市合作」、「推動交通便捷城市」、「落實公平正義社會」、「經濟民生政策優先」、「致力國家穩定發展」是此次參選的6大政策主張，這是符合國家長遠發展與市民需求的在地化政策。

時代力量高鈺婷在中午左右，於黨主席徐永明、前主席黃國昌、邱顯智等多人陪同下完成登記，隨後並以車隊掃街方式在市區向選民拜票。

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(中時 )