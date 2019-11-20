為展現國產大豆多樣化的食用性及提高消費量，行政院農業委員會農糧署輔導中華民國農會於今（20）日在臺北城邦書房舉辦「食豆煮易」國產大豆網路食譜募集成果發表記者會，現場除發表超過百道國產大豆創意料理及網友熱愛的前十名人氣料理之外，還邀請營養師、生產者及銷售通路一同座談分享國產大豆六大益處，以及破解網路謠傳的豆製品五大迷思。

此外，米糧媽媽也與農糧署蘇茂祥副署長親手示範如何以國產黃豆及黑豆，輕鬆變出一道道美味佳餚。本日發表會後，相關食譜與教學影片建置於該署及中華民國農會官網，呈現國產大豆的多元運用與料理豐富性。

農糧署說明，為復興國產雜糧產業，發展多樣化與替代進口之優質雜糧，自105年起推動「大糧倉計畫」鼓勵水稻轉作雜糧及休耕地活化，輔導農民擴大生產雜糧作物，其中，大豆為重點發展品項之一。大豆營養價值高，有「豆中之王」之稱， 除富含優質植物性蛋白質外，更具有鈣質、卵磷脂、異黃酮、不飽和脂肪等營養成分，對人體健康有極大好處。

農糧署強調，臺灣大豆除產品品質佳之外，新鮮、安全、非基改與食物里程短更是一大特色，加上該署積極輔導農民取得有機或產銷履歷驗證，讓國人可以安心選用臺灣優質大豆。

農糧署表示，本（108）年度委託城邦文化集團自8月30日起於臺灣好食材網站進行國產大豆食譜募集活動，由民眾利用創意巧思開發個人特色料理，同時將私房料理食譜上傳至網站平台，分享交流簡單、易上手家常大豆料理，活動期間網路回應分享熱烈，兩個月已成功募集133道食譜，並有超過100萬人次網路傳播點擊率。同時，網友也票選出最吸睛、最美味的十道人氣料理，於本次成果發表會一併原味呈現（十道國產大豆人氣食譜如附件）！

國產大豆新鮮美味 邀請您在家一起做 該署強調，新鮮是料理美味的關鍵，國產大豆採收後在極短的時間內入倉保存，將滿滿臺灣土地獨有的風味與鮮味通通留下，為讓各位美食愛好者及家庭主婦們輕鬆料理國產大豆，會場示範333懶人料理法及發表的十道人氣料理不容錯過，相關食譜與教學影片建置於農糧署及中華民國農會官網，讓您輕鬆在家自己做，一探國產大豆的美味密碼，並以行動支持臺灣大豆產業！

(工商 )