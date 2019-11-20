當國民黨不分區名單二度變更後，追罵吳敦義聲仍不斷，以致幾乎同時推出的民進黨不分區名單，在一遍罵聲中反能以小清新安然過關，但有網友在選舉登記將結束前，三言二語道破了民進黨這份名單中的玄機，除了綠營三大派系都有配額外，網友指連議員老公喝花酒的御用女主播，和一些前科很多的立委也列入，真的讓網友眼睛都為之一之亮了。

選舉候選人正式登記周話題不斷，先是國民黨不分區名單內外都打，緊接著是總統蔡英「台商資金回流9千億」的謊言，在立院被國民黨不分區立委曾宗銘徹底打破，網友認為此時必須要點破民進黨不分區背後的算計，網友提問：「御用電視台三立女主播也可以？因為老公是喝花酒的梁文傑？真的好清新！」，也點出另一位幫小英總統喊不缺電的功臣洪申翰，也說：「未來台灣真要用愛發電？」

甚至連社民黨創黨主席范雲一下子跳到民進黨不分區也行？還有「一堆阿哩不搭前科很多的現任立委也是小清新名單？」。

各政黨都陸續推出不分區名單時，大家都會拿出放大鏡檢視，尤其是名額最多的國民兩黨，都必須對自己提出的不分區名單，給選民最清楚的交待，畢竟網友的眼睛都是雪亮的。以下是網友相關PO文：

這幾天台商回流的謊言徹底掩蓋了民進黨不分區名單。

真的很想問問，除了英系、新系、正國會人人有份外，

1.御用電視台三立女主播也可以？因為老公是喝花酒的梁文傑？真的好清新！

2.喊著不缺電的洪申翰也可以是保障名額？未來台灣真要用愛發電？果然有愛清新！

3.社民黨創黨主席范雲一下子跳到民進黨不分區也行？這是文青社會運動的清新范！

4.一堆阿哩不搭前科很多的現任立委也是小清新名單？

說到底這份安全名單裡面的咖小，就是民進黨的貨色，真是眼睛都為之一亮了！只說你們還不如親民黨和民眾黨有特色！

(中時電子報)