南庄鄉長邱梓增〔右二〕特別打扮成型男大主廚，歡迎大家來南庄遊玩。〔南庄鄉公所／謝明俊苗栗傳真〕

南庄鄉公所舉行新夏泰客音樂會，特別邀請名廚游博俊前來展示廚藝。〔南庄鄉公所／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗南庄近年來增加許多新住民的加入，讓南庄的人文與飲食更加豐富，因此，今年南庄舉辦2019「第12屆新夏泰客音樂會─慢城飄香遊南庄」融入不同的新住民文化、傳統佳餚與歌舞表演，發展出南庄獨有的特色與吸引力，藉此活動向外推廣南庄。其中，料理大賽，更分成客、原、新等3組，讓遊客自行挑出最喜歡的口味來評分，增加遊客的參與感和趣味性。

為了推銷南庄秋冬旅遊，南庄鄉公所從10月起就準備一連串的促銷活動，希望近年來停滯下滑的旅客數能夠回升，今年，南庄鄉公所舉辦的旅遊音樂會，特別加入新住民元素，讓日益增多的新住民們，能藉由參與活動融入本地，一起為提升南庄旅遊而努力，因此，鄉公所特別走訪挖掘出非常有特色的新住民料理，力邀新住民參加料理大賽，將新住民的家鄉味提供給遊客品嘗。

為了增加料理大賽的亮點，南庄鄉長邱梓增特別扮成型男大主廚的造型登場，為活動示範一道客家菜，料理大賽將在11／23(六)、11／24(日)2天在南庄遊客中心舉行，共分成客家、新住民及原民等3個組別，每組有5隊報名參賽。

遊客可持1張當月發票免費兌換木質環保筷與料理大PK─慢城蝸牛貼紙，在料理大賽前前30分鐘開始兌換，擁有貼紙即可試吃與投票，2天3個時段，每時段限量 300 組，共有900組，吃完將貼紙貼在喜歡的攤位上，再依得分多寡來評定名次，第1名的料理可獲16,000、第2名 12,000、第3名 8,000 等高額獎金。

另外，遊客還可以憑2 張當月發票，現場免費製作紙籐編慢城蝸牛盆栽以及原住民串珠，讓大人小孩都玩得開心！

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