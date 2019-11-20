寶島羽球天后戴資穎和姐姐戴靖潔感情相當好，繼前天分享姐妹倆小時候的照片後，今天小戴再幫姐姐的Instagram帳號「打廣告」，宣告自己是天字第一號粉絲，邀請「穎迷粉(小戴粉絲名)」一起追起來。

戴資穎在IG分享戴靖潔的帳號，並截下自己是第1位粉絲的圖，小戴開心寫道：「我成功當上我阿姊的第一位粉絲了。下次可以跟姐姐一起開雙直播了，你們期待嗎？」小戴也非常專業地用hashtag標記了姐姐IG帳號的暱稱「戴阿肥」。

昨天公布的最新世界排名，戴資穎已經累積達144周坐在世界第一寶座，持續堆高她的「小戴障礙」，她也確定和大陸陳雨菲與何冰嬌、泰國伊瑟儂、日本奧原希望跟山口茜，以及印度辛度一同獲得12月11日開打的年終總決賽女單參賽資格；男單世界第2、台灣一哥周天成也將連續第3年進軍年終賽，男雙「麟洋配」李洋/王齊麟也取得資格。

(中時電子報)