美國國會於19日通過《香港人權與民主法案》，涉台學者、北京聯合大學台研院副院長李振廣20日受訪時指出，美國相繼通過台北法案、香港法案，意圖讓兩者進一步連動，擴大「顏色革命」效應，對大陸進行牽制。而民進黨可能因大選來臨，在香港問題上火上澆油，及在美艦入台一事上進行配合以拉選票、進而衝擊大陸對台底線，屆時必然讓兩岸關係陷入動盪。

李振廣表示，香港及台灣都是美國發動「顏色革命」的棋子，在當前中美格局下，美國透過香港反動勢力及民進黨當局對大陸進行實際牽制，對中國周邊環境造成了惡劣影響，不但影響香港穩定，也將對兩岸關係帶來嚴重衝擊。

李振廣指出，民進黨在大選前必然利用香港局勢拉抬選票，但香港局勢的風向其實正在轉變，香港民眾已經感覺到亂港份子對香港社會的破壞，是難以忍受的，民心正在轉變，相信台灣老百姓也有所感受。因此如果民進黨當局還想繼續把黑手伸進香港，折騰香港局勢的話，大陸一定會斬斷這隻黑手。

(旺報 )