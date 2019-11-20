鳳山驚傳母女雙屍命案 案發前曾激烈爭吵 14:062019/11/20 中時電子報 戴志揚 、中國時報、 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市鳳山區中午驚傳母女雙屍命案，目前警方正封鎖現場鑑識，據傳兩人生前曾發生激烈爭吵。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山區一處社區大樓上午11點多驚傳雙屍命案，住在裡面的47歲陳姓婦人及她17歲女兒雙雙陳屍屋內，目前轄區警方已封鎖現場進行鑑識採證，警方初步調查，該對母女是自殺。 警方是在中午11時左右接獲報案電話，指稱新強路一處社區大樓的屋內傳出爭吵聲，待警網趕到後，住處大門深鎖、無人應門，破門查看驚見一對母女倒臥在屋內，兩人都已沒有呼吸心跳，全案正在進一步釐清調查。 (中時電子報) #鳳山 #兇殺 #命案 #雙屍 #高雄市警局 #鳳山分局 #鑑識 #爭吵 #陳屍 #報案 也許您會感興趣 推薦閱讀 與女同事爭吵 持利剪傷2人送辦 09:462019/11/16 社會 波音又出包？ 驚傳737客機飛行途中引擎突關閉 10:102019/11/17 社會 基隆驚傳少女墜樓 遮雨棚救一命 15:302019/11/18 社會 不強攻！港警將包圍理大至所有示威者投降 16:352019/11/18 兩岸 港理大示威者3度突圍失敗 家長向警方跪求放人 18:112019/11/18 兩岸 高雄市政府驚傳被放炸彈 警政高層說明白 20:492019/11/18 社會 拒變戰場 籲警方暫不入校園 04:102019/11/19 兩岸要聞 國內首度爆SFTS 70歲老翁遭蜱咬救治中 15:352019/11/19 生活 男童屍身傷痕累累頭骨凹陷 父稱：吹頭髮吹的 16:452019/11/19 社會 美國上月驚傳三家銀行倒閉 23:012019/11/19 財經 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 警統計酒駕死亡車禍最常發生時段區域 - 社會 子涵高招玩男人曝光 淫界嫌她黑掉封殺 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 媒體人王尚智自爆 就讀理工大學外甥驚險逃亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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