高雄市鳳山區一處社區大樓上午11點多驚傳雙屍命案，住在裡面的47歲陳姓婦人及她17歲女兒雙雙陳屍屋內，目前轄區警方已封鎖現場進行鑑識採證，警方初步調查，該對母女是自殺。

警方是在中午11時左右接獲報案電話，指稱新強路一處社區大樓的屋內傳出爭吵聲，待警網趕到後，住處大門深鎖、無人應門，破門查看驚見一對母女倒臥在屋內，兩人都已沒有呼吸心跳，全案正在進一步釐清調查。

(中時電子報)