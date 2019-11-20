大政治大爆卦-無色覺醒》揭發7千億回流國王新衣 小英1日3澄清 真的慌了？ 14:072019/11/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》揭發7千億回流國王新衣 小英1日3澄清 真的慌了? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統近來為製造選舉利多，到處宣傳「台商回流」即將達到7000億元。曾銘宗立委在立法院質詢經濟部，究竟有多少投資已落實，多少資金從國外匯回？官員坦白說，台商回流已落實2250億元，目前都是先運用國內資金，真正從國外匯回投資的金額迄今是「0」。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #台商 #投資 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商回流投資 逼近7000億元 04:092019/11/16 焦點新聞 台商回流 台灣拚一波20年榮景 04:102019/11/16 社會新聞 台商回流投資金額 吳敦義批蔡英文「澎風」 13:222019/11/18 政治 小英膨風被拆穿 謝金河揭台商回流3大真相 10:162019/11/19 財經 台商回流資金0 韓痛批：蔡政府欺騙 10:362019/11/19 政治 《翻爆午間精選》台商回流資金0 韓批蔡政府欺騙 12:362019/11/19 生活 台商回流投資大爆發 蔡英文：千真萬確的事實 13:542019/11/19 政治 迎台商回流 台中TOP1豪辦驚豔 04:102019/11/20 產業特刊 台商回流投資 蔡政府騙很大 04:102019/11/20 時論廣場 台商回流數據之爭 侯友宜：抹殺一線同仁辛苦 10:362019/11/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 藍不分區還有變數？江碩平將提案增2男性名額 - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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