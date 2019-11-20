蔡總統近來為製造選舉利多，到處宣傳「台商回流」即將達到7000億元。曾銘宗立委在立法院質詢經濟部，究竟有多少投資已落實，多少資金從國外匯回？官員坦白說，台商回流已落實2250億元，目前都是先運用國內資金，真正從國外匯回投資的金額迄今是「0」。

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