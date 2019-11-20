新北市政府消防局緊急應變指揮學院（ERCA）以「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法，參加行政院人事行政總處108年度標竿學習案例甄選，在眾多中央機關與地方政府績效卓著之行政個案中，獲得評審專家學者之好評，獲行政院核定為108年度標竿學習案例優良獎。

行政院今（20日）頒獎及案例發表會，後續將據以發展標竿學習教案供全國各公務機關參考，發揮知識分享及擴散效應，精進行政效能。

新北市政府消防局長黃德清表示，緊急應變指揮學院經過2年籌備於今年4月正式啟用，消防人員面對瞬息萬變的殘酷火災，指揮官為降低火災損失，要能作正確狀況判斷且迅速下達指令，端賴平時救災狀況判斷推演訓練，建立標準化的決策模式。

新北市政府消防局緊急應變指揮學院（ERCA）以「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法，分享全國公務機關參考。（讀者提供/吳家詮傳真）

而消防人員面對突發性的重大災害與龐大勤業務工作量，亟需建立一套有效率且具訓練效果之訓練模式，因此新北市率全國之先創新導入災害虛擬實境科技，建立指揮訓練課程模組、消防人員核心能力及發展國際交流合作平台，同時積極培養專業教官團，薦派人員赴法參加指揮官救災指揮與危機管理訓練，從硬體面、軟體面及營運面著手強化，希冀ERCA能成為國內精進災害搶救效能及提升危機應變能力之重要平台。

行政院標竿學習案例原依北、中、南區域進行公務機關競賽，自107年起改為全國公務機關競賽，藉由標竿學習模式，收集並選拔各主管機關績效卓著之行政個案。

(中時電子報)