台北畜產公司前總經理楊嘉仁被媒體爆出遭職場霸凌，現任北畜總經理姚量議說明，楊嘉仁並非被降調去掃廁所，是因清潔人手不足，所以才由辦公室11位同仁共同分配。姚並強調，沒有職場霸凌，所有的工作都是由同仁協調，至於楊嘉仁為何去掃廁所，姚並不知情。記者今致電給前總經理楊嘉仁則未接電話。

姚量議指出，今年公司2位清潔員工請辭和開刀休養，所以環境清潔產生人手短缺，考量公司環境才商議由員工共同維護，並親自率領11位同仁投入環境打掃、油漆牆面工作，並非只有楊嘉仁進行打掃。

另外，姚量議說，確實有下令打掃工作，但並沒有指派楊嘉仁打掃廁所，環境清潔工作是由公司員工自行協調分配，對於他為何打掃廁所這件事他根本不清楚，並強調絕對不是職場霸凌。

此外，台北產畜公司今也提出聲明，關於前任總經理請辭職務，是因考量楊嘉仁涉及招標弊案還在調查中，所以在第11屆第7次董事會決議為避免影響公司運作，才會請楊嘉仁請辭，並新增企畫部門經理一職，讓楊嘉仁擔任，且其職等薪資並未變動。

(中時 )