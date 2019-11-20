國民黨不分區立委提名34人，出現張顯耀遭中央委員投票除名、范成連主動退出，剩32人，中常委江碩平將在下午的中常會提案，要求中常會授權黨主席吳敦義再增提兩名男性，且不受原報名資格限制，補足至34名。此外，黨中央為化解外界對不分區名單的質疑，已通知前排名16名的不分區立委，今天下午中常會後將在中央黨部開聯合記者會，黨主席吳敦義也將到場。

江碩平說，上週六的中央委員會，出現不分區提名人選未能通過不同意權行使的首例，未來也可能有類似情形發生，必須未雨綢繆。因不分區立委規定婦女不得少於二分之一，過去不曾發生一次有兩位同性別提名人未列入名單的前例，因此他要建議中常會修正不分區提名辦法的疏漏，在未向中選會登記前，若被提名人不列入，缺額由同性別提名人依序向前遞補。

此外，因中央委員會行使同意權之後的名單，若出現缺額，很難再開提名審查會、行使同意權等程序，因此建議授權黨主席在原名單排序後，納入其他不受原報名名單限制，至滿額為止。

江碩平的提案，有不少中常委認同，今天下午中常會將引起討論。

(中時 )