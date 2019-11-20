台中市副市長楊瓊瓔回鍋參選立委，謹守行政中立，透過影片回擊對手洪慈庸。（摘自楊瓊瓔臉書）

洪慈庸臉書發文羅列多項政績，回敬對手操作「沒做事」是抹黑手段。（摘自洪慈庸臉書）

洪慈庸臉書發文羅列多項政績，回敬對手操作「沒做事」是抹黑手段。（摘自洪慈庸臉書）

台中市副市長楊瓊瓔接受國民黨徵召參選立委，針對帶職參選，媒體多次詢問「何時請辭或請假？」楊均表示不回應政治問題，持續專注市政工作，此舉屢遭對手緊咬「行政不中」。楊陣營不甘挨打，改採空戰，《好立委楊瓊瓔》臉書粉絲頁20日上午發布「楊瓊瓔回來了」影片，回敬對手「看不到、沒做事！」

楊瓊瓔20日勤跑市府行程，參選登記委由父親楊定照與服務處執行長洪柳益完成，其臉書粉絲頁《好立委楊瓊瓔》也在上午發布「楊瓊瓔回來了」影片，多位素人面對鏡頭說「很少看到洪立委」、「大雅停擺」、「想不出來洪有做什麼事」，紛紛表達「後悔的聲音」。

楊在影片中感謝盧秀燕市長，讓她有機會繼續為台中鄉親服務，並強調自己即將要面對執政黨全力攻擊，總統、行政院副院長、部長和綠營各縣市長及立委們，周周都來為對手拉抬選情，民進黨也傾各派系所擁有的行政資源，全力護航。「再多的大咖天王、派系頭人我都不怕，因為，我有鄉親做我最堅強的後盾！」

楊瓊瓔迴避陸戰，透過空戰猛轟，洪陣營不甘示弱，也透過臉書回擊。洪慈庸在臉書粉絲頁發文抨擊楊瓊瓔帶職正式登記參選立委，不辭職不請假，領國家薪水，「說忙公務，但今早第一件事，就是發競選影片抹黑我。」洪強調，楊副市長花了一整支CF說「洪慈庸沒做事」，這種手段她不陌生，也不會畏懼。

「既然楊副市長要公然用抹黑的方式選舉，我也不必客氣！」洪慈庸說，請楊副市長誠懇面對，洪慈庸團隊過去3年多所爭取的建設，就是你過去1、20年不願意做也做不到的事情。文中羅列后里醫院、神岡完全中學、國1大雅交流道銜接台74線、潭子潭興停車場等政績，最後附上4年成果電子書，回擊對手「沒做事」說法。

(中時 )