泰國僑宴爆棚！李佳芬泛淚喊話「回娘家投票」。(中天新聞提供)

國民黨總統候選人韓國瑜妻子海外行，在泰國泛淚強力催票！李佳芬受到當地警方高規格開道禮，19日晚間僑界晚宴也盛況空前，上千人湧入大爆棚。她演說時激動喊話，僑胞一定要回娘家，一起為中華民國奮戰。

中天新聞報導，李佳芬此趟出訪到泰國，19日晚間華僑舉辦造勢晚會，規模可謂前所未見，現場湧入上千人，席開55桌仍大爆棚，甚至現場外面加擺200張椅子，讓支持者可以一睹佳芬姐的風采。

李佳芬即席演講向僑胞喊話，只有你們最能體會國家一定要存在，娘家存在才有娘家可回，我們要讓民進黨看到我們的力量，選戰開打後面對鋪天蓋地的抹黑，僑胞的熱情讓她演說眼角泛淚。

她開玩笑說，因為先生參選總統，兩人都變成了江洋大盗，在台灣很像是十大槍擊要犯，每天要被批被罵，曾一度對人性充滿懷疑，人為什麼可以這麼壞？怎麼殘忍？人為何可以這樣無情、沒有人性？李佳芬掏心掏肺的演講博得滿堂采，現場僑胞看到國旗飛揚很感動，也有僑胞說，要把黨魂找回來。

(中時電子報)