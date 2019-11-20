網路詐騙案輕罪罰則不低！高雄23歲陳姓男子在社團或PCHOME賣場之網頁上刊登販售尿布、嬰兒洗衣精、奶瓶清潔劑等嬰兒用品之不實訊息，誘騙三名被害人匯款，得手後不出貨，最高詐騙金額僅400元，總計共詐騙940元。高雄地院依詐欺罪判陳男1年2個月，全案可上訴。

判決指出，陳男2018年1月起，以帳號「陳紘紘」在臉書社團「嬰幼兒（二手和全新媽咪）」，或在PCHOME賣場，刊登尿布、嬰兒洗衣精、奶瓶清潔劑等嬰兒用品，導致吳姓、劉姓、曾姓三名被害人誤信上當，分別匯款300元、240元、400元至其郵局帳戶內，陳男得手後花光殆盡。

被害人事後沒有收到預期的商品，驚覺被騙，紛紛報警提告。法官認為，陳男初入社會，從事搭舞台工作，月薪三萬元，要撫養家中七旬老奶奶，智識思慮未深，犯後也坦承犯行。

法官表示，一般以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪最低度刑即有期徒刑1年，陳男觸犯三罪，原本應各處6月有期徒刑，但衡量此案詐騙金額不高，與一般詐騙案動輒數十、數百萬元的案情不同，三名被害人中最高受害金額僅400元，事後家屬也替其賠償三名受害者的財產損失。衡量上述條件，依刑法第59條予以減輕其刑，最後依詐欺取財罪判其1年2月，全案可再上訴。

(中時 )