國民黨副總統參選人張善政今（20）日在臉書表示，雖然大家對不分區名單失望，但請堅定的相信韓國瑜和我，總統票務必要投給我們，區域立委票投給國民黨，政黨票就隨心而去，「畢竟這張名單我們真的無法昧著良心替它背書」。

張善政指出，看完各黨提出的不分區立委名單後，我對明年的國民黨的選情，是更為憂心了！

為什麼？張善政拋出兩問，「是因為年輕人不支持韓國瑜嗎，不是！」或「是因為我們的政策不夠吸引嗎，不是！」他說，是因為太多人對國民黨的不分區名單失望了。

張善政說，雖然名單裡有強棒，不過整體名單不夠多元代表性，甚至還會讓區域立委的選舉更為艱難。但是，「當你心中有八千里路的格局與目標，你就不會在意路上踢到的小石頭！」我們必須堅定記得明年選戰最優先的目標，就是下架蔡英文、下架民進黨。

張善政指出，明年是最詭譎多變的一場總統大選，從我自己想選，到擔任國政顧問團總召，最後搭配韓國瑜成為副總統候選人，這一路的身份轉變，我只有一個念頭，那就是明年不能再讓蔡英文連任，因為那只是爽到她和民進黨，但痛苦到我們全中華民國人民。

張善政表示，我們這三年多來被蔡英文和民進黨糟蹋得還不夠嗎，他們拿盡所有的好處和利益，卻讓台灣面對國際排擠和經濟衰退，我不敢想見，如果她再繼續執政，台灣還有多少氣？

張善政說，行政失能、執政失敗也就罷了，民進黨在立法院一樣表現糟糕，成事不足、敗事有餘。馬英九執政時，民進黨雖在立法院是少數，卻用議事程序杯葛掉許多優質的法案（敗事有餘）。到了現在民進黨在立法院過半，卻絲毫不能反映民意，只會閉者眼睛順從黨意，通過一例一修、成立黑機關的許多惡法（成事不足）。所以，明年選舉，立委選票若再投給民進黨，等同把手中選票丟到水裡！

張善政強調，所以，雖然大家對不分區名單失望，但請堅定的相信韓國瑜和我，總統票務必要投給我們，區域立委票投給國民黨，政黨票就隨心而去，畢竟這張名單我們真的無法昧著良心替它背書，因為吳主席也說，如果國民黨明年只有50幾席，將爭取與親民黨、台灣民眾黨等「泛藍」其他政黨結盟，取得過半影響力。

張善政重申，只要韓國瑜當選明年的中華民國總統，他一定會讓大家看到改變，我們一定會努力讓台灣重返國際舞台，讓人民有所期待！

(工商 )