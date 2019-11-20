香港「反送中」風波越演越烈，港警與民眾的對立已全面激化，暴力衝突場面讓人看得怵目驚心，香港以外地區群眾的關注度也越來越高，不少明星、名人紛紛表達個人想法，知名作家、導演九把刀也很關心香港局勢，日前po文疑似諷刺民眾眼見香港的苦難，還有心情給食物拍照，沒想到慘被網友砲轟反酸，引發熱議。

九把刀臉書po文。(翻攝自九把刀臉書)

香港暴力衝突一天比一天激化，情況惡劣到即使是非當地民眾，也憂心未來發展，網路上也紛紛掀起轉載、連署等活動，關注度日益升高，而九把刀近日似乎也就此事在臉書po文，寫下：「我其實不知道，這幾天還有心情拍自己吃了什麼下午茶點心放臉書的人，在想什麼」，應是為挺港發聲，認為反送中風波值得全民關注。

九把刀犀利發言，試著呼籲民眾關心香港時勢，沒想到立意良善，卻意外因引發反彈聲浪，網友看了他的po文，猛然酸言「人家正大光明吃，又不是偷吃」、「沒結婚想怎麼吃就怎麼吃」，似乎是針對他的私人事件猛烈開炮，讓九把刀不久即將文章刪除。

(中時電子報)