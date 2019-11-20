蘋果每年公布新機都會吸引許多民眾搶購，不過，最近卻有果粉在臉書爆料，iPhone其實有個「致命缺點」，幾乎年年都壞，必換新。貼文曝光後，立刻引起網友討論，也有網友分享自己延長充電線壽命的小撇步。

iPhone的原廠線用了4年多，線的接頭出現裂痕，且電線外露，只好捨棄換新。（圖／翻攝自爆怨公社）

近日有網友在臉書社團《爆怨公社》分享一張照片，iPhone的原廠線已經用了4年多，線的接頭部分出現裂痕，且電線也外露，雖然很捨不得，但是怕電線走火，所以還是把它丟了，拿新的出來用，並進一步說，iPhone的充電線好容易壞。

貼文曝光後，立刻引起熱議，多數網友都認為，充電線本來就是耗材，能用4年已經很厲害了！不少網友也紛紛回應，「用4年還嫌，我用不到半年就下線」、「太強了！我原廠線半年就下課了」、「 iPhone充電線真的是大敗筆，難保養又容易壞」、「很正常，一年必壞」。

不過，也有網友留言說，「使用習慣的問題吧！有些人是直接扯線，當然容易壞」、「用電火布包起來就可以用很久喔」、「充電線的兩端包熱縮套」、「我皮裂開很久，都用透氣膠帶捆起來繼續用」。

(中時電子報)