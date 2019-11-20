竹聯幫20日下午將為幫主舉辦壽宴。（本報資料照片）

竹聯幫20日將在喜來登飯店，為幫主黃少岑舉辦70歲壽宴席開百桌，由於地點就在警政署對面，被解讀是「讓警察難堪」，北市刑大上午表示，已派出警力在飯店出入後嚴密蒐證監控，遏止幫派串聯氣熖，此外未來將針對幫派圍事的八大行業，進行一波強力掃蕩、臨檢。

北市刑大指出，竹聯幫20日在喜來登辦宴會，為防止幫派公開串聯、造勢等不法情事，已組成專案嚴密監控，另針對相關人員進行約制、告誡，要求「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」原則，包括刑事警察大隊、特勤中隊及轄區中正第一分局全面動員，進行路檢、出入口必要盤查，確保治安秩序。

據指出，竹聯幫原本想舉辦創幫60周年，以及幫主70歲大壽的合併慶祝活動，並廣發請帖邀集各幫派角頭到場，地點則是在南港展覽館，桌數則是500桌起跳，但消息傳出後，北市警方對此強力施壓告誡，後來才取消幫慶，改以慶生為主。

(中時 )