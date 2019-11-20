新竹縣立委選舉一選區國民黨林為洲和二選區林思銘，20日在縣長楊文科和議長張鎮榮陪同完成登記。楊文科強調明年選戰很關鍵，希望鄉親支持林為洲和林思銘當選立委，總統支持韓國瑜，也拜託大家國民黨政黨票。

楊文科表示，國民黨推出最強棒的候選人，林為洲勤奮肯做、頭腦清楚，在立院審查法案很有智慧，對科學園區重大發展建設全力以赴，與竹縣並肩作戰，林思銘是5屆議員，有法律專業，可以幫助很多法案審查，不會如現在被執政黨把持，呼籲民眾全力支持。

張鎮榮說，這次選舉很重要，是中華民國的生死保衛戰，呼籲民眾總統投韓國瑜、立委投給一選區林為洲、二選區林思銘。

林為洲指出，將來4年要與林思銘共同努力，希望將來國家、立法院不要空轉，新竹繼續繁榮，新竹建設不能停。

林為洲說，在立法院最大感觸是，政治人物和政黨常常道德化自己，妖魔化對手，造成國會空轉、國家內耗，希望改變這樣的情況，才能理性辯論政策，提出福國利民的政策。

林為洲舉年改是一個改革，但卻妖魔化軍公教，說他們是米蟲，這樣情況之下如何改革，只看到彼此對立，水利會改官派，但說水利會都在買票，所以不要選舉改成官派，根本是道德化自己，妖魔化對手。

林為洲指對中國大陸代理人的政策，可以討論如何保護台商與台灣主權，但只看到政黨妖魔化對手，這是台灣最大的問題，希望台灣不要空轉。

在地方他也希望讓新竹縣繼續繁榮，像台一省道替代道路、台大生醫醫院設立、五楊高架延伸等，這些都對竹縣繼續繁榮至關重要，希望大家支持「敢做敢講、肯做林為洲！」

林思銘表示，他從議會出發、前進國會，立法的事情讓專業的來，他擔任5屆議員，對竹縣各鄉鎮的需求和縣長楊文科的施政內容都非常了解，未來進軍國會將會為鄉鎮市的需求與縣府施政內容，全力爭取更多的建設經費。

林思銘強調他問政態度著專業理性原則，未來到了中央對經濟發展會來監督，厚實經濟發展，才能立足台灣法眼世界，會要求中央得提出經濟政策，要讓人民賺錢、台灣安全。

(中時 )