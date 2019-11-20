香港理工大學警民衝突多日尚未平息，高達800名學遭港警逮捕，其中也包括台籍學生在內，台灣駐港機構連日也陸續將在港台生接回，學生逃離校園過程相當驚險。資深媒體人王尚智在臉書自爆，他的外甥也是逃離台生其中之一，目前也順利回國，外甥也並告訴他這幾天的「逃亡路線」、應變判斷和「沿途觀感」。

王尚智表示，自己的外甥一開始並沒有「回台灣」的打算，直到情勢明顯愈發險惡後才決定趕緊離開。他的外甥表示，自己獨自一人先到圓方搭廣九高鐵，殺到深圳，與要好的大陸同學會合，借住一晚。隨後在東莞與自己父親會合，幸運地避開了理工大學接下來的激烈衝突。

另外，王尚智也在貼文中，「稱讚」著台灣駐港機構人員，表示這次台灣駐港機構人員，也算是費盡心思、日夜折磨的為了「解救、搞定」在港台灣學生。不過由於過去台灣駐港機構，幾乎平日都沒有跟台灣學生們「打交道」，這一次跨校的聯繫協調雙方都是吃足苦頭，多有怨懟。並爆料「聽說最終駐港參事們只好嚴肅拜託大家『務必刪除群組裡的批評貼文』，才目送他們離境登機回台。」

據王尚智表示，目前理工大學內，仍有「百人死守不退」。但這一次香港警方不一樣了，終於首次以「軍事思考」，進行圍捕、斷糧、切阻、包抄等最終會有明確「勝、敗」的戰術結構，進行鎮壓拘捕行動。他也特別提到，這次被拘捕和自首的「18歲以下未成年」竟然多達300多人。

或許正如林夕所言，港共政府早已失去30歲以下一代人，不了解他們，制定什麼青年政策，或是加強愛國教育，不過是火上澆油。他們的腦袋只裝得下錢，沒想到「寧為飛灰，不作浮塵」會出自青年之口。

(中時電子報)