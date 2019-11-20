劇場名導陳彥斌及知名配樂家王希文共同合作的原住民音樂VR作品《Oli邊境》，日前不僅入選高雄電影節國際短片競賽「VR競賽」組競賽片之一，於高雄電影節舉辦世界首映後更是讓許多觀眾為之驚艷，好口碑不斷傳散。《Oli邊境》是一部關於台灣阿美族原住民文化與音樂的VR作品，一旦觀眾戴上VR頭顯，他們可以在部落的儀式與表演中穿梭，追本溯源地到大自然中。

《Oli邊境》以一首阿美族著名的歌謠「太巴塱之歌」貫穿全片，「太巴塱之歌」曾因許多知名歌手如陳建年等人傳唱而聲名大噪，有趣的是，劇組團隊一開始便因此歌謠本身傳達飲水思源的內容與影片主題相符，於是屬意使用此曲貫穿全片，卻沒想到在追尋版權的過程困難重重，接受到各種不同資訊的來源，查證後卻又苦無結果，甚至還有「此古謠原作者不詳。」等各種傳聞，但在劇組同仁努力不懈之下，在太巴塱部落終於找到了高齡80多歲的《太巴塱之歌》原作者林正治。

日前電影公司發布的幕後花絮，片中導演及劇組團隊親自到花蓮部落和林正治阿公拜訪，他的親友表示：「像你們這樣慎重地來訪問老人家，他感覺非常欣慰，他現在是我們部落的活字典，包括歌、舞蹈以及文化傳說、故事，都在他的腦袋裡，所以我才說你們一定要來，告訴你心路歷程後你們再去沿用，這就就會感受到他老人家在作曲時的心路歷程。」林正治本身是太巴塱部落的祭司，在忙碌的行程下，也配合劇組收錄了由他領唱的《太巴塱之歌》在影片裡使用，實在別具意義。

《Oli邊境》是台灣綺影映畫與法國製作公司Digital Rise繼《囍宴機器人》第二部聯合製作的作品，而這樣一個如此在地的題材，監製陳斯婷也表示，Digital Rise提供了許多國外觀眾看待台灣原住民文化的觀點，十分有趣，與台灣團隊合作時也提供了許多技術上的協助，「我們有來自劇場、影視、音樂及聲音實驗等背景的工作人員，同時與法國的團隊共同合作，因此過程中有大量的溝通往來，這對新媒體製作來說是很好的狀態。」

《Oli邊境》與台灣聲響實驗室合作，所有的音源包含對白、音樂及音效都以Ambisonic格式混音，透過聲音的加成，讓人有身歷其境般的沈浸式聲音體驗，更讓人能感受大自然與部落間的共生共存，原住民音樂、舞蹈融和VR體驗，無疑是場傳統文化與現代科技的完美互動。《Oli邊境》將於「空總臺灣當代文化實驗場」與「法國聲響與音樂研究統合中心」於11月22日至30日共同舉辦的「C-LAB 聲響藝術節」做放映，免費入場，需事先預約，有興趣的觀眾可至「C-LAB 聲響藝術節」查詢。

(中時 )