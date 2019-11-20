拔菜總部要求公布蔡博士學位證明 16:052019/11/20 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全民拔菜總部率眾赴教育部靜坐。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全民拔菜總部率眾赴教育部靜坐。(黃世麒攝) 全民拔菜總部總司令盧朝財20日號召群眾到教育部、中選會前靜坐，要求兩單位立即公布1984年蔡總統回國任教後的副教授、正教授升等的人事檔案資料，以及3次參選所提交的博士學位證明檔，供全體國人檢驗。 (中時 ) #學位 #證明 #博士 #總部 #資料 也許您會感興趣 推薦閱讀 孝親獎公益廣告展 醒吾科大登場 04:092019/11/16 產業．科技 美媒：500強總部分佈隨大陸而改變 09:342019/11/16 兩岸 苗綠參選人羅貴星 成立聯合競選總部 15:012019/11/16 政治 民進黨整合成功 蔡賴配明天上午九時宣布 15:142019/11/16 政治 小英雲林站台 糗演「麥離開」畫面 00:382019/11/17 政治 李武龍呼籲 用選票挺真民主 04:102019/11/17 地方新聞 高教品質未有效控管 學位貶值 04:102019/11/18 生活新聞 中醫院校遭除名 不影響學位 04:092019/11/20 焦點新聞 赴教育部陳情 全民拔菜總部：拒絕假博士 人民要真相 15:092019/11/20 生活 日月光環保論文獎助 17位博碩士獲獎 15:522019/11/20 生活 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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