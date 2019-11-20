全民拔菜總部率眾赴教育部靜坐。(黃世麒攝)

全民拔菜總部總司令盧朝財20日號召群眾到教育部、中選會前靜坐，要求兩單位立即公布1984年蔡總統回國任教後的副教授、正教授升等的人事檔案資料，以及3次參選所提交的博士學位證明檔，供全體國人檢驗。

(中時 )