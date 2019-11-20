國民黨不分區立委明天將由排名第一的曾銘宗帶隊集體登記，但是名單內的爭議人物仍引起黨內人士不滿。國民黨副主席郝龍斌今天出席中常會前受訪表示，不分區若能增加一、兩個亮眼人物，充分反映民意，對於選舉會有幫助。

郝龍斌說，對於謝龍介願意相忍為黨，列在不分區，他要給予高度肯定。不過不分區還有兩個空位，若能增加一、兩個亮眼人物，充分反映民意，對於選舉會有幫助。

媒體詢問吳思懷與車宜靜是否該自請退出？郝龍斌說，他不針對個人表達意見，但不分區名單應該增加亮點，我們需要年輕人、勞工代表進入不分區名單，對整個選舉有幫助。

台北市議員李明賢日前指出，希望在中全會上同意權投票，不同意票多於同意票的中常委范成連等人主動退出提名，讓黨內挽回聲望。范昨天下午發出聲明，退出此次國民黨不分區立委提名。

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(中時 )