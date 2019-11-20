立委沈智慧拚連任，20日登記時青天白日滿地紅國旗旗海飄揚、氣勢如虹，300多名支持者，其中60多名里長、民代、社團領袖到場相挺。（盧金足攝）

立委沈智慧登記，全場歡呼「支持庶民總統韓國瑜」，高喊「支持沈智慧！」（盧金足攝）

台中市立委第5選區（北區、北屯區）登記出現「韓國瑜」？原來是立委沈智慧20日到台中市選委會登記時，「薪傳獎」得主黃文郎特地帶著精心製作「韓國瑜布袋戲偶」陪同沈智慧登記，全場歡呼「支持庶民總統韓國瑜」，高喊「支持沈智慧！」沈智慧拿出漂亮的成績單表示，補選就任立委後，短短8個月就為台中人向中央爭取92億的經費，盼望這次選舉是正能量、正向討論的正常選舉，為台中市爭取更多建設。

沈智慧拚連任，登記時青天白日滿地紅國旗旗海飄揚、氣勢如虹，300多名支持者，其中60多名里長、民代、社團領袖到場相挺。

登記過程中，陪同沈智慧的「韓國瑜布袋戲偶」成亮點，陪同沈智慧登記的還有甫當選2019年第57屆10大傑出青年的張賀森，一早從高雄北上代表年輕人和弱勢族群，表達對沈智慧的支持。

沈智慧表示，主要政見「捍衛中華民國」以及「北北屯安居又樂業」，這次選舉太重要了，選民要給出答案，「下一個4年，還要繼續繳稅金給民進黨揮霍嗎」，號召選民「下架蔡英文政府、下架民進黨」，全場歡呼「支持庶民總統韓國瑜」、「支持優質立委沈智慧」。

沈智慧展現國民黨團結力量，拿起麥克風要大家支持國民黨候選人李中(6選區)、黃馨慧(4選區)、顏寬恒(2選區)、江啟臣(8選區)、楊瓊瓔(3選區)、莊子富(7選區)、林佳新(1選區)，讓國民黨8席全上。

沈智慧表示，補選就任立委後，8個月期間為台中人向中央爭取92億的經費，包括成功爭取到捷運綠線全線加裝全罩式隔音牆，爭取捷運延伸至大坑經補庫站，爭取更新校園老舊設施等教育文化經費3890萬元，旱溪排水改善等治水計畫5億6000萬等等。

沈智慧強調，前一次選舉結果，讓民進黨完全執政，將近4年來，台灣面臨的現況卻是執政黨以國家機器，政務官動用人民納稅錢來支持民進黨的候選人，毫無行政中立可言，完全不公平，也視民意如無物。

今日陪同沈智慧登記的地方人士眾多，展現同心協力，支持理性問政、熱誠服務的沈智慧，團結氣勢強度爆表，市議員包括陳文政、楊正中、沈佑蓮等人，及前副議長陳天汶、前議員林黃玉美、楊秋雲，國民黨台中市黨部主委顏文正等人都到場相挺。

(中時 )