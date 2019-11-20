台灣民眾黨所提名的台東縣區域立法委員參選人陳允萍，20日下午在台灣民眾黨發起人蔡壁如及台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩的陪同下前往登記，上午的市區掃街卻未見學姐，詢問下才得知原來學姊不敢搭國內線飛機，搭火車來才延至登記現身。
蔡壁如表示，一直以來台東立法委員的席次都是藍綠分治的局面，台灣民眾黨這次提名陳允萍參選台東縣區域立法委員，除了看中他在台東基層默默耕耘服務，同時也被他持續服務台東鄉親長達27年不間斷的精神所感動，也與民眾黨的精神相符。
另外有媒體提到，前台北畜產公司總經理楊嘉仁遭爆疑似遭職場霸凌被叫去掃廁所，蔡壁如表示，因為畜產公司人力問題，不是只有楊嘉仁會去清掃，現任的總經理也會去清潔，有需要每個員工都要挺身而出。
至於台北市府前顧問劉嘉仁捲入疑似性騷擾學姐，雖請辭證明清白，但又確定回鍋聯合醫院擔任機要秘書，對此學姐黃瀞瑩表示，她不清楚後續的發展，已經進入委員會調查，人事的問題可能還要詢問聯合醫院。
(中時 )
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