泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

冠軍建材支持伊甸基金會「象圈工程計畫」邁入第7年，快樂早餐累計幫助560名偏鄉地區學童，泰興國小為其中之一，20日校長盧曉玲帶領全校34名學童，前往苗栗大湖小蠹蟲親子館，利用剩餘的磁磚，創作融合大湖意象的馬賽克拼貼，妝點圍牆、回饋社會，也留下美好回憶。

泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

伊甸基金會南區托育資源中心暨小蠹蟲親子館，迎來小小磁磚拼貼師，由冠軍建材捐贈剩餘磁磚建材，經師傅切割後，交給泰興國小34名學生，人手1塊，依據老師的構圖，一一將對應顏色的磁磚拼貼上圍牆，牆上的粉筆軌跡，可見1輛公車開向草莓世界的夢幻城堡，色彩豐沛且童趣。

泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

泰興國小34名學童人手1塊磁磚，依構圖逐一拼貼，裝飾圍牆。（巫靜婷攝）

報7年快樂早餐之恩，偏鄉學童馬賽克拼貼回饋。(賀靜婷攝)

泰興國小校長盧曉玲指出，校園位於苗栗泰安山區，距離大湖街區約7.5公里，開車至少20分鐘，冠軍建材及伊甸基金會，長期資助偏鄉學童享用快樂早餐，為培養學童擁有感恩之心，今年以磁磚馬賽克拼貼回饋捐助單位，這也是學童第1次嘗試馬賽克共創拼貼，讓共學課程更有意義。

伊甸基金會指出，許多偏鄉清寒學童餓著肚子去上學，直到中午才吃到第1餐，不僅錯失發育黃金期，更無法提起精神學習，因此有了快樂早餐計畫；冠軍建材高專羅貴蘭表示，除了快樂早餐，冠軍往年也會舉辦耶誕圓夢計畫，透過心願卡，幫助清寒學童完成夢想，落實企業社會責任。

(中時 )