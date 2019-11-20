尋求連任立委蕭美琴20日完成參選登記，被問到泛藍恐分裂能否坐收漁翁之利，蕭美琴不諱言，藍營在花蓮實力雄厚，即便面對非常艱困的選戰，自己依舊做該做的事，並且尊重多元層面聲音，至於選舉結果就交給選民決定。

花蓮立委之爭原以為是藍營黃啟嘉與蕭美琴藍綠對決，但隨前縣長傅崐萁參選態勢明朗，讓選情增添變數，蕭是否可能隔岸觀虎鬥，坐收立委席次？也成政壇話題。

蕭美琴表示，國民黨在花蓮為最大政治勢力，綠營相對薄弱許多，行政層面更不可比擬，只有2位鄉代與市代，村里長也只有2名，但即便艱辛仍接受徵召參選，目前無法評估泛藍分裂是否影響選情，但她深信「天道酬勤」，努力會被看見。

蕭美琴提到，傅崑萁曾任3屆花蓮立委、2任縣長，妻子徐榛蔚又為現任縣長，一家十多年來服務花蓮已久，獲得地方派系與民眾支持。但民主社會需要良性競爭，讓台灣與花蓮持續進步。

蕭美琴指出，上屆選舉提出的政見已經一步一步達成，像是花蓮人最在乎的交通問題，近年她促成鐵公路網升級，提升鐵路運能的新列車採購即將投入營運，蘇花改東澳至南澳、和平至和中，以及崇德至大清水路段改善等等，花蓮還有許多建設需要完成與中央溝通，她願意再為花蓮全力以赴。

(中時 )