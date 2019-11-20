年輕身心障礙者也可以進入日照中心！政府近年力推長照2.0，並把49歲以下中重度的身心障礙者納入，如今年36歲領有重度身心障礙手冊的唐寶寶小敏就是受到日照中心照護的對象之一，敏爸敏媽平日經營餐飲店，原本要把小敏帶在身邊，有時候工作忙碌時無法隨時看著她，所幸有日照中心成立，讓他們可以喘口氣。

據衛福部「105 年身心障礙者生活狀況及需求調查主要家庭照顧者問卷調查報告調查」發現，身心障礙者平均照顧年數為13.58年，其中智能障礙者則達23.49年最長，主要家庭照顧者平均每日照顧時數為11.64小時，政府近年推動長照2.0，並把49歲以下的身心障礙者納入，而由唐氏症基金會承辦的信義日照中心則是其中一個示範點。

36歲的小敏沒有口語能力，從小到大由家人照護，雖然已經70歲但仍努力工作的敏爸表示，原本小敏都在家中照護，隨著年紀變大，體力一年不如一年，常常一整天很疲累、沒有自己的生活，經過社會局轉介至信義日照中心，小敏也有明顯的進步，如手腳變的較靈活。

唐氏症基金會信義日照中心主任黃珉蓉表示，目前照顧24位身心障礙的孩子，皆是中重度以上的身心障礙孩子，其中有半數沒有口語能力或有自閉傾向，透過日照中心，讓家庭能夠有喘息的機會，可以兼顧工作與照護。

唐氏症基金會副執行長周美汝說，信義日照中心是唐氏症基金會承辦的首個專門照顧身心障礙者的「日照中心」，至今已有一年的時間，目前也與其他縣市政府洽談，希望把經驗複製到更多的縣市。

(中時 )