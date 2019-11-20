國民黨花蓮縣黨部1樓的韓國瑜競選總部（花蓮縣民眾服務社），今被警方在場逮到一名治安虞犯，因黨部與民眾服務社有房屋租賃糾紛，黨部隨即聲明，1樓是花蓮縣民眾服務社，2樓才是黨部，並不認識黑衣人，切勿「染黑」玷汙國民黨及韓國瑜。

因選舉期間，事涉敏感，刑警大隊副大隊長韓修愛說明，警方在調查一刑案，要找這名男子調查釐清，今天獲知他到花蓮民眾服務社找朋友，因此到場盤查帶回。這男子無涉黨部租賃糾紛。

國民黨花蓮縣黨部位於花蓮市公園路，因新舊黨部鬧分裂，遭舊黨部出租給花蓮縣民眾服務社，今年9月韓國瑜花蓮競選總部選在此揭牌。

黨部書記長胡慧君說，黨部一樓被花蓮縣民眾服務社、假借韓國瑜後援會名義占據，出入分子複雜；她強調，縣黨部並不認識今天被警方帶走的人，呼籲占用一樓的民眾，不要玷汙國民黨跟韓國瑜，讓黨部染黑。

縣黨部主委張峻批，自從前黨部和黑衣人霸用縣黨部即爭議不斷，黨部為避免爭執和暴力衝突，一直相忍、退讓，期能以平和落幕取代爭峰相對，案子已請司法裁奪，豈料，前黨部和霸用人員不知節制，竟放任霸用人員行違法亂紀之實，對此表達最大的抗議和強烈的譴責。

韓國瑜黨部金姓幹部也表示，有許多熱心志工朋友到場幫忙，個人行為或私事，擋不無權干涉，也無法過問。非黨部工作人員。

同一間「黨部」，1樓2樓「鬧分家」，警方表示，不介入民事房屋租賃糾紛。本案屬於治安虞犯被警方在1樓帶回，外界勿過多聯想。

(中時 )