總獎金高達120萬元的第16屆「浯島文學獎」得獎名單揭曉，從缺2屆的長篇小說組首獎，今年由姜天陸以作品「胡神」榮獲獎金新台幣50萬元。（金門縣文化局提供／李金生金門傳真）

浯島文學獎評審現場之一。（金門縣文化局提供／李金生金門傳真）

浯島文學獎評審現場之二。（金門縣文化局提供／李金生金門傳真）

總獎金高達120萬元的第16屆「浯島文學獎」得獎名單揭曉，從缺2屆的長篇小說組首獎，今年由姜天陸以作品「胡神」榮獲獎金新台幣50萬元。

這項年度文學大獎自9月1日起開始收件，共有長篇小說作品7件，散文創作作品39件參加角逐，經初、複審和決審後，得獎名單順利出爐。從缺2屆的長篇小說組首獎，今年由姜天陸以作品「胡神」獲得新台幣50萬元。另優等獎１名：吳其穎「風中有朵血做的雲」、20萬元。散文創作組首獎1名：張燕輝「吃頭」、10萬元。優等獎4名：林郁茗「暗室霞光」、陳昱良「蚵嗲女孩」、周志強「晴空裡的黑翅鳶」、夏婉雲「黑暗星球」，各得獎金5萬元。

長篇小說首獎得主姜天陸，1962年生於台灣台南縣，退休國小校長，作品曾獲：府城文學獎、南瀛文學獎、耕莘文學獎、中央日報文學、聯合報小說獎、九歌現代兒童文學獎等多項文學獎。出版作品有：《火金姑來照路》（短篇小說集）、《瘡‧人》（短篇小說集）、《南瀛白色恐怖誌》（歷史誌）、《山產勝地東山鄉》（鄉土教材）。

金門縣文化局長許正芳指出，「浯島文學獎」過去偏向海島地域型方式徵稿，因獎金偏低，並未引起太多迴響，從第13屆起大幅提高獎金，而且不限國籍，向全球會寫中文的作家徵稿，果然徵得一些好作品，也打響這項文學大獎的知名度。

(中時 )