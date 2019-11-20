「拒絕假博士，人民要真相。」全民拔菜總部今天下午動員20多人到教育部前陳情，他們質疑蔡英文總統的博士論文不是真的，要求教育部立即公布1984年回國任教後的副教授、正教授的升等人事檔案資料，接受全國人民檢驗。

全民拔菜總部成員統一穿著印有「人民要真相」、「做錯事可以原諒，但絕不能說謊」的藍紫色T恤，拉著「請立即公布蔡英文回國任教副教授、正教授升等人事檔案資料」的布條，在教育部前陳情。

全民拔菜總部秘書長方家駿表示，到目前為止，蔡英文總統擁有3張不同時期（1984、2010和2015年）英國倫敦政經學院（LSE）的博士畢業證書，及2種不同版本（台灣國家圖書館和英國LSE婦女圖書館）所謂的「博士論文」，哪一個才是真的，人民有權利知道。

方家駿說，現在質疑蔡英文總統博士論文及學位有問題的，不是藍營的人，而是過去長期支持民進黨的彭文正及賀德芬等學者。蔡英文總統面對質疑，並未坦然面對，甚至她回國後在政大、東吳任教後的副教授、教授升等資料，要到2049年12月31日解密，實在太荒唐。

方家駿表示，蔡英文在一些造勢活動中演講，時常要看大字報，中文能力似乎不太好，不知她當初聯考時國文考幾分？是怎麼考上台大的？根據這些跡象，他們強烈懷疑蔡英文的博士論文不是真的，因此教育部有必要公布相關資料，證明總統是否清白。

教育部回應，有關蔡英文總統教師資格審定及博士論文相關事宜，已於7月19日對外說明並提供佐證資料；有關總統學位證書，教育部在教師資格審定所留存的畢業證書影本，經與政大在人事資料所留存的畢業證書影本9月23日總統府記者會所揭示的畢業證書，進行比對，均為一致。

(中時 )