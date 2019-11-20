畜試所也邀育成廠商、十大神農、百大青農來展售。（劉秀芬攝）

2019年農畜聯合開放日暨種苗節活動，將於11月22、23日於台南新化農改場及畜試所熱鬧登場。（劉秀芬攝）

2019年農畜聯合開放日暨種苗節活動，將於11月22、23日於台南新化農改場及畜試所熱鬧登場。（劉秀芬攝）

嘿呦嘿呦拔蘿蔔，農委會台南區農業改良場出現1顆跟人一樣高的大蘿蔔，原來這是今年台南「農畜聯合開放日暨第23屆種苗節」活動的十字花科主題展示區，小農場裡種滿各式少見紫蘿蔔、青蘿蔔及稀有的甘藍、白菜，讓人大開眼界。

由農委會畜產試驗所、台南農改場、台灣種苗改進協會合辦的農畜聯合開放日暨種苗節活動，將於11月22、23日熱鬧登場，台南農改場場長鄭榮瑞表示，這是兩機關第9度合作辦理開放日，以寓教於樂的方式呈現研究成果，並邀請具有三章一Q的優質安全農特產品業者、青農共92個單位參與展售。

台灣種苗改進協會理事長王振茂表示，種苗節22日將先舉辦「國際種苗產業研習會」，邀請印尼、法國、日本等專家分享種苗發展、種子健康檢查等相關議題，歡迎種苗業者踴躍參加。

23日上午的種苗節開幕典禮，將頒獎給雲嘉南地區十大農業產銷班，並舉辦「2019高產茸鹿評選頒獎」。種苗節「十字花科主題展示區」則集結各色各樣十字花科蔬菜品種，並布置可愛的拔蘿蔔人偶，讓民眾欣賞難得一見品種，順便拍照打卡。

畜試所所長黃振芳表示，畜試所今年以「種原方舟」、「畜試土雞」、「豬事如意」及「智慧牧場」等4項重要研發為主軸，展現畜試所對於種原保存與育種工作成果，並安排多項有趣的DIY、集章換贈品、互動遊戲、牧草打包秀；每年排隊搶購的畜試所自產牛乳，今年也準備了750組，有玩有吃有拿，歡迎親子來同樂。

農改場也推出花園盆栽等多場DIY課程，現場報名即可參加。當天還分時段推出FB打卡按讚活動，完成即贈送限量環保袋、蔬菜種苗2株。農友社會福利基金會同時舉辦兒童繪畫競賽。

(中時 )