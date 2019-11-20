香港商酩悅軒尼詩有限公司台灣分公司執行董事，為了美化經銷商銷售數字，要求員工增加每月「消耗量」，時間長達2年，藉以讓格蘭傑威士忌銷售亮眼，但卻影響到軒尼詩公司正確掌握市場狀況，士林地檢署偵結，認定英國籍董事Parkinson（巴金森）涉犯偽造文書，並依法提起公訴。

巴金森自2011年擔任酩悅・軒尼詩台灣分公司執行董事，負責財務、營運等業務，必須每月將旗下一款格蘭傑（Glenmorangie）威士忌的經銷商消耗量必須回報總公司，但他卻增加每月消耗量、壓低庫存量，導致總公司誤以為格蘭傑在台銷售數字亮眼。

檢察官調查，巴金森指示吳姓、徐姓員工，先依據經銷商提供的庫存數量，製作成一份初版給他閱覽，若是未達當月業績目標時，巴金森會決定如何調整數字，再交給調整後的數字提供給他們，製成後一份報表再傳給總公司。

酩悅・軒尼詩澳門分公司銷售總監偵訊時表示，報表是為了讓總公司知道消費者人數，藉以擬定營運方向，但虛報經銷商消耗量導致績效亮眼，而巴金森今年3月被發現格蘭傑的庫存量過大，詢問他本人後，他才坦承有不實登載消耗量、庫存量。

檢察官認為，經銷商都是現金付款，實際銷售並未受影響，績效獎金也是根據實際銷售的數量核發，報表中的經銷商庫存量都是參考數字，並未觸犯詐欺取財罪，但刻意美化格蘭傑的經銷商消耗數字已涉犯偽造文書罪。

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(中時 )