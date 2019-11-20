選戰倒數52天，新竹市大致已成5黨大混戰局勢，而民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝競選總部20日公布最新民調，綠營鄭宏輝對藍營鄭正鈐，雙方支持度差距只剩1.9％，已在誤差範圍內，假設選戰只剩藍綠兩黨對決，鄭宏輝則以41％勝過鄭正鈐的37.5％。

鄭宏輝競選總部今天召開「集中選票、唯一支持會贏的鄭宏輝」民調記者會，黨部主委兼競選總幹事翁枝弘指出，鄭宏輝的民調穩定成長，不論是看好度，或是藍綠對決的支持度，鄭宏輝都已經勝出，呼籲市民票投真正會贏的鄭宏輝。

市議員兼競總副主委劉康彥表示，此次委託民調公司作出的結果顯示鄭正鈐的支持度為29％、鄭宏輝為27.1％，接續為高鈺婷18.4％、廖蓓瑩0.8％，若觀察數個月來的民調趨勢，鄭宏輝呈現穩定成長。

劉康彥說，鄭宏輝的支持度從7月的19.5％、9月的22.3％穩定上升至27.1％，鄭正鈐則從原本的37.4％跌破3成，只剩29％，兩人差距僅剩1.9％，已在統計抽樣誤差範圍內。

另，如果在藍綠對決的情況下，鄭宏輝支持度更以41％勝過鄭正鈐的37.5％，呼籲市民要團結、集中選票。

此外，在「誰最有可能當選新竹市立委？」的情況下，鄭宏輝的看好度為37.6％，鄭正鈐則是25.1％，雙方差距更來到12.5％。

翁枝弘說，鄭宏輝團隊近幾個月在地方踏實經營，了解在地人的想法，除舉辦親子取向活動，更舉辦了多場政策記者會，提出具體的論述，關心新住民、運動員、消防員、外送員的勞動權利與教育、客家、動保等等議題，至今民調穩定成長7.6%，顯見選民需要的是具體的政策牛肉。

(中時 )