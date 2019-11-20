距離2020投票日僅剩50多天，國民黨「國政配」對上民進黨「蔡賴配」，都讓藍綠選民充滿期待，而就在11月24日(周日)，韓蔡陣營也都安排在當天晚上，各自將在嘉義縣水上鄉共同舉辦黨籍立委候選人大型造勢晚會，且安排的地點非常刺激，兩舉辦場地直線距離非常接近。

國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧今在臉書發文，11月24日(日)下午5時，將在「嘉義縣水上鄉萬能工商旁的水德路」舉行「嘉義縣聯合競選總部造勢大會」，且令韓粉驚喜的是，「韓粉五虎將全員到齊！」。

民進黨立委蔡易餘在臉書PO文，11月24日(週日)將在嘉義縣水上鄉中正路中華電信服務中心旁空地(舊夜市)舉辦聯合造勢晚會。舉辦「2020．總統蔡英文、立委蔡易餘聯合造勢」並在傍晚5點開始。

本周日也是選戰進入倒數50天的首場中型造勢活動，也因為非六都縣市，雙方都有氣勢不能輸的壓力，預料雙方陣營造勢將吸引數萬人進入水上鄉，有望帶動周邊觀光效應。

(中時電子報)