「酒國名花」凌葳威，去年七月結婚卻傳出婚變，老公不僅欠債還疑似養小三，讓她感嘆：「等了46年，沒想到婚姻是場騙局」，情路看來格外坎坷，而在她從事酒店業數十年間，在歡場看見各路男人的「真面目」，有些跟螢光幕相較起來相差甚遠，昔日自傳中更點名其中26個男人尋歡百態，還各自為他們做出評比。

在紙醉金迷的世界裡，凌葳威「交手」過的男人多不勝數，對象包含時尚雜誌的首席模特兒、大學教授兼補教名師、連任的縣議員等，也不忘為他們各自評分，其中最不滿意的對象之一，就是轉戰民代的運動健將，長相俊俏的他讓眾多女性倒貼，因此在酒店相當吃的開，不過「吃相」卻相當難看，不僅酒店消費不付錢，與酒店小姐性交易時，除了得配合他各種性愛花招，辦完事更是拍拍屁股走人，雖然醜聞在業界眾所皆知，但由於花言巧語功力一流，仍有不少女性自動送上門，加上老婆不斷容忍出軌，更讓他如此肆無忌憚，因此凌葳威給了20分低分，並以「外表親民的野蠻野獸」形容他。

不過歡場世界中，並非所有人都是渣男，也有讓凌葳威難忘並給出98分高評價的男客人，據悉他是酒國無人不曉的「大G哥」，來酒店不是要把女性當「消費物」，只是純粹來娛樂紓解壓力，對酒店少爺、小姐更是出手闊綽，除了小費是給五位數以上，甚至會開支票或直接現金，讓他們去買喜歡的東西，至於看對眼的小姐也不會強迫做性服務，主要是「大G哥」是重「感覺」的人，無奈卻在某次空難不幸罹難，她回憶起「大G哥」曾答應每月給30萬生活費，讓她能做自己喜歡的事，當下雖以不想再做「被包養的女人」而婉拒，仍是點滴感激在心頭。

(中時電子報)