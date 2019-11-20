無黨籍立委洪慈庸20日與民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅及民進黨立委候選人翁美春、莊競程、台灣基進立委參選人陳柏惟前往台中州廳登記，力拚「八席全上、台中全贏」。（盧金足攝）

立委洪慈庸今天由洪爸爸陪同來登記。（盧金足攝）

無黨籍立委洪慈庸20日與民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅及民進黨立委候選人翁美春、莊競程、台灣基進立委候選人陳柏惟一同前往台中州廳登記參選第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，洪慈庸爸爸今天也陪同女兒到現場登記。

民進黨立委參選人蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、莊競程、翁美春，與無黨籍洪慈庸、台灣基進黨陳柏惟，展現綠營團結氣勢，以「八仙過海」聯合登記，在台中州廳前高喊「顧主權、會做事」，強調要讓八席全上，台中贏，台灣就贏。

洪慈庸表示，過去以來中國對台灣的打壓從未減少，滲透更是無孔不入，現在更打算介入選舉，利用台灣的民主，選出一個又一個代表中國利益的人。

洪慈庸抨擊國民黨，毫不掩飾地把傾中的候選人擺在安全名單，影響台灣的主權和國家安全，台灣人要做出選擇，拒絕這樣的政黨和其候選人。

洪慈庸認為，台灣一直受到中國打壓，選舉也一直遭遇滲透，從國民黨這次提出的不分區名單便可知，中國如今已經派任代表其利益的候選人準備進入國會，台灣沒有分裂的本錢，抗中勢力應團結。

(中時 )