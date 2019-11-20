2020總統大選，民進黨的蔡賴配確定成軍，但副手賴清德日前發聲明指自己是「務實台獨工作者」，總統蔡英文則支持「維持現狀」，遭國民黨總統候選人韓國瑜質疑，蔡賴應對國家定位講清楚；蔡英文今下午至樹林出席《濟安宮東遷百年五朝清醮-米龍點睛剪綵》活動時，媒體再次詢問蔡賴針對國家定位是否達成共識？蔡英文避重就輕說，「我們共識就是台灣人的最大共識，中華民國台灣不就是全台灣人的最大共識嗎？」

(中時 )