台電中火10部燃煤機組操作許可證展延期限將至，李中議員發現中央環保署竟然為了護航台電中火，近期先後修正空污法及許可證管理辦法，大開方便之門，剝奪臺中市環保局自主審查的權利，相關離譜行徑讓李中表示乾脆廢除環保署。

李中說，臺中市環保局為了有效改善空污，依照生煤管制條例要求台電中火應將生煤使用量降到1,104萬公噸，若台電中火沒有做到，環保局原可依「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」不予許可證展延；然而，台電日前竟然嗆聲要臺中市政府「依法行政，不要違法處分」。

經其查詢，原來是中央環保署為了護航台電中火，竟然在8月1日修正「空污法」及108年9月26日修正「使用許可證管理辦法」，以「建立許可證審查全國一致性原則」為名，實際限縮地方政府自主審查及許可的權利，環保署作為和該機關成立目的背道而馳，李中高喊乾脆廢了環保署。

依照空污法「備用」的概念，是指單一機組年累積運轉時數不得超過720 小時（約30天），但台電中火所謂的備用確有可能超過此限額；李中表示將與議會同仁作為市長後盾，堅定要求台電中火先將四部舊燃煤機組除役、再談新增燃氣機組，另要求環保局要站在維護臺中市民權益立場，堅持落實生煤管制自治條例。

(中時 )