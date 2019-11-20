夏宇童20日錄衛視中文台節目《請問你是哪裡人》，她睽違11年，近日發迷你新專輯《不安》，孫協志19日一反低調公開在臉書上透露自己買了50張CD，被外界視為認愛之舉，對此夏宇童甜笑回應，「就很謝謝，朋友這樣支持覺得很開心。」

夏宇童感謝孫協志支持。（衛視中文台提供）

孫協志在臉書寫下：「雖然音樂會因為工作到不了，但我還是有請朋友幫忙買了50張力挺喔！也請大家支持宇童的全新創作EP-不安，2019/12/04 正式發行」不只掏錢力挺，還幫忙宣傳，可說愛心滿溢，夏宇童事先不知道他的認購，有網友來留言才發現，知道後有傳訊息向對方道謝，男方則回以微笑貼圖。

夏宇童透露，繼美甲店老闆豪氣認購100張之後，孫協志是目前第二大認購者，至於此舉是否象徵認愛，她四兩撥千金回應，「他就只是支持，可能平常沒有熟識的歌手朋友，反正我覺得協志哥就是很照顧朋友的人。」被問有什麼感受，她妙答，「就覺得我的封面照真好看。」目前努力拚二刷。

(中時 )