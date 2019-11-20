市議員蔡育輝邀集南市動保處前往北門錦湖里會勘，希望解決浪犬肆虐問題。台南北門地區流浪犬出沒，破壞農田設施及瓜苗植株，民眾向市議員蔡育輝陳情。(蔡育輝服務處提供／莊曜聰傳真)

台南市北門區位處沿海偏遠地區，地廣人稀，近來陸續有流浪犬隻問題，錦湖里民眾發現流浪狗到處亂竄，還破壞洋香瓜田的塑膠棚、把植株咬出，讓農民頭痛不已，國民黨立委參選人蔡育輝受理陳情，與市議員方一峰邀集南市動保處會勘，希望能解決浪浪問題，並研議彌補受害農民損失。

蔡育輝指出，他的服務處經常接獲民眾陳情有關流浪犬隻追人問題，原台南縣區幅員遼闊，浪犬問題未能有效解決，在郊區、夜間曾傳出大群浪犬出沒，追逐用路人，還有民眾為了閃避受傷，現在還造成農民損失，令人困擾。

在地居民表示，他們向動保處反映後，雖然把流浪犬抓走，但結紮後卻又放回原地，感覺對解決問題於事無補，現在狗兒到田裡撒野，咬破瓜棚、破壞瓜苗，損失該找誰要？

與會者會勘後做出4項決議，包括在農忙時期應加強捕捉流浪狗，每月至少應捕捉30隻以上、另外則是請圈養、飼養民眾做好管理，動保處加強寵物登記稽查，減少流浪狗出現，並請動保處針對北門區蔥、蒜及香瓜田等農作物受損部分研究補償方式，最後則是針對動保處捕捉流浪狗人力不足部分，應擬訂民間捕捉再交由動保處管理的獎勵辦法。

動保處表示會積極處理，優先將追車咬人的犬隻捕捉移除，另外受損農地周邊有居民定點圈養犬隻，還有人固定餵養流浪犬，因此吸引鄰近犬隻聚集，將派員前往稽查並加強宣導飼主管理責任，也設法輔導正確的餵養觀念。

(中時 )