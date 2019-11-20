大林蒲搬遷案引發經濟部長沈榮津在立院答詢時說高雄巿政府都不接電話的「電話門」，高雄巿副巿長李四川當天第一時間即澄清「有回電」，20日在巿議會備詢時再度強調，沈部長根本沒打給他，他不意思說「部長的答覆是說謊」。

高雄巿議員曾俊傑20日質詢時，問李四川關於整起事件究竟是怎麼一回事？李一發言即強調，他要先確定，沈部長根本沒有打電話給他，他不好意思說，對方在立法院的答覆，說實在的是說謊。

李四川表示，賴瑞隆立委質詢沈部長時，沈講說，有打電話給他，但他都沒有接。等到他向媒體澄清後，沈在下午才打電話跟他道歉說「不好意思啦」。

李四川表示，他有問部長「你根本沒有打電話給我，為什麼要這麼說」？對方才說手機號碼是打到他的辦公室找祕書要的，所以沈部長從頭到尾根本也不知道他的手機號碼。

有關大林蒲搬遷案，李四川說，其實10月5日他在鼓山分局動工典禮時，在現場已跟賴瑞隆講到，你一直在追這個案子，但這個案子放在行政院已經躺了將近1、2個月，到現在都不核定。

直到10月8日，行政院核定下來，市政府在11月1日就召集所有里長、當地議員等，召開搬遷說明會。本周五，高巿府也會跟工業局先做研擬，並在12月27日針對里長跟議員所提的意見來討論。

李四川說，巿政府在搬遷案根本沒有任何拖延，他也透過議會對所有高雄市民澄清。至於沈部長是他在台北工專的老學長，他不好意思做太過尖銳的反擊，但是他認為，既然已經是中央的部長，還是要說實話。

(中時 )