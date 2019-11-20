香港產生動亂，原本在港就學的學生（包括港生、台生或其他國家學生）想來台讀大學。教育部今天表示，每年11、12月間正值各大學單獨招生、個人申請報名期間，2、3月則為聯合分發報名期間，歡迎這些學生報名來台就學。

香港相當國際化，香港各大學均招收來自世界各國的學生，不過在這一波動亂中，這些在香港讀書的學生想轉到台灣就學，我教育部展開雙臂歡迎。

許多原本在香港就學的學生想到台灣短期研修，以避開這段動亂期。教育部表示，對於各大學與國外大學締結姊妹校或合作協議，鼓勵國外學生來台短期研修訪問或交換，向持開放立場，其辦理時間、方式、名額皆尊重雙方學校規畫，並無須報教育部核備，以有利營造國際化學習環境。

目前國內大學已與不少香港大學締結姊妹校及合作協議，教育部歡迎香港同學循此方式來臺訪問交換。

對於原本在香港就學的學生想轉到台灣的大專院校讀學位，教育部說，歷來皆依外國學生、僑生及港澳生來臺就學相關規定，每年提供10％外加名額，讓各大學透過「單獨招生」、「個人申請」、「聯合分發」等多元招生管道，招收各級畢業生或大學在學生，其中大學在學生得以所修讀學分作為送審資料，在獲錄取後申請抵免學分、直接編入較高年級就讀，等同轉學。

各大學短期研修訪問、交換學生及學位生註冊情形，向由學校定期填報本部資訊系統，教育部部統計處會定期於每年底(及年初)公布相關統計資料，供外界參閱。

(中時 )