新黨今日召開全委會，討論確認2020不分區立委候選人名單，據黨內知情人士指出，目前已確定列名者包括：前國民黨立委邱毅、律師陳麗玲、新住民經貿文化交流協會理事長賀樺、藥師沈采穎、新黨發言人王炳忠、新黨新媒體工作群召集人蘇恆、新黨文宣部副主委林明正、楊世光。

知情人士還說，以上排序還會調，是否會再新增其他人選尚未確定。

(中時 )

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