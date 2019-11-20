獨家》新黨不分區人選 王炳忠、邱毅等人確定了！ 15:282019/11/20 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新黨發言人王炳忠在台上擦淚。（資料照,陳君瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新黨今日召開全委會，討論確認2020不分區立委候選人名單，據黨內知情人士指出，目前已確定列名者包括：前國民黨立委邱毅、律師陳麗玲、新住民經貿文化交流協會理事長賀樺、藥師沈采穎、新黨發言人王炳忠、新黨新媒體工作群召集人蘇恆、新黨文宣部副主委林明正、楊世光。 知情人士還說，以上排序還會調，是否會再新增其他人選尚未確定。 (中時 ) #新黨 #立委 #情人 #人選 #不分區 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》決定了？不分區吳敦義冷回4字 08:282019/11/16 政治 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 藍不分區名單惹議！羅智強嗆最沒資格說三道四的是... 09:252019/11/17 政治 連江縣立委選舉震撼彈 前立委曹爾忠宣布參選 21:472019/11/17 政治 藍不分區爭議 他分析韓粉心理...吐一句話 08:292019/11/18 政治 立委登記首日 屏東眾選將完成登記 10:442019/11/18 政治 太密集 韓辦取消29日北市立委候選人聯合造勢 15:142019/11/19 政治 才宣布退出國民黨不分區 邱毅可望列新黨第一名 16:042019/11/19 政治 郁慕明：邱毅將列新黨不分區首位 17:322019/11/19 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 柯批「搞台獨的兒孫全躲國外」 蔡英文回擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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