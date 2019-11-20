因癌末數次被醫生宣告只剩下3個月生命的沈宜璇，20日上午在先生游柏隆及台灣維新黨召集人蘇煥智陪同下，前往北市選委會登記投入大安區立委選戰，她表示，雖然6月才剛離開安寧病房，但她希望投入立委選舉，為弱勢發生並改變現有保險、長照制度的不合理處。

沈宜璇在10年前懷孕三個月時，被檢查出已是乳癌末期，由於當時她才30出頭，根本沒想到癌症竟會上身，為了保護腹中胎兒安全，沈宜璇放棄化療、只接受放射治療，雖然最後平安產下一子，但癌細胞卻也擴散蔓延開來。

由於多種器官遭到癌細胞侵襲，醫師宣布她只剩下3個月到半年的壽命，沈宜璇抗癌同時，也多次進出醫院的安寧病房，但她迄今仍堅持拒絕死神的召喚。

2年前沈宜璇在桃園過馬路時，被一部左轉車輛迎面撞傷，她全身骨多處受傷並導致嚴重肺積水，醫師看了CT後判斷傷勢極不樂觀，但沈宜璇卻又奇蹟似的從鬼門關前逃出。

雖然幸運撿回一命，但之後的折磨卻更要人命，先生還差點因為負債被抓去關，原來沈宜璇為了抗癌幾已散盡家財，要向肇事汽車索賠，居然還得上法院打官司，纏訟2年後肇事司機才被判有罪，但民事損害賠償告訴卻都還沒開庭，迄今仍不見下文。

沈宜璇說，她雖然花了龐大的醫藥費，也被撞到下半身殘障，但直到現在不但還拿不到賠償金，連委任律師費用也要自己出，反觀肇事者卻因保有第三責任險，全由保險公司律師出面，本人都未出過庭，實在不公平。

她感嘆，在漫長的訴訟過程中，才深感到台灣法律是保護加害人、而非被害人。雖然在6月間才又從安寧病房出院，但沈宜璇表示，為了要保障醫療人權，讓車禍保險給與合理化、即時化保障，她決定參選立委，捍衛弱勢民眾及團體的權益。

(中時 )