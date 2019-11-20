綠營8名立委參選人展現大台中大團結的氣勢，齊呼「8席全上、台中全贏」。（盧金足攝）

臺中市立委第5選區（北北屯區）競爭激烈，民進黨立委參選人莊競程20日與臺中市綠營立委參選人，共同前往中選會辦理立委登記，展現綠營大團結氣勢，力拚「8席全上、臺中全贏」。

學者參政的莊競程表示，這次他出來參加選舉，有二個非常重要的原因，一個是責任感，一個則是使命感。

他說，看到現在香港發生的事情，受到中共無情的打壓，再看看臺灣，在國際上也不斷受到中共打壓，甚至企圖侵犯我們的主權，所以不只是他，所有年輕人都應該站出來共同守護臺灣的民住自由，這就是他這一個年輕人應該有的責任感。

他的專業是醫學工程，長期研究老人醫學跟預防醫學，他的目標就是要維持老人家的健康，這樣可以降低健保負擔，降低年輕人跟下一代的負擔，這就是他的使命感。

莊競程強調，這場選戰非常重要，是臺灣是否能夠守住民主自由的一場選戰，從前靠著許多先進的革命奮鬥，才能讓我們現在能夠自由選舉。

「希望大家用選票維護臺灣的民主自由！」他表示，如果讓我們的下一代卻又再度需要革命，我們絕對不能讓這種情況發生，號召選民投給民進黨以及臺中市8名民進黨及友黨的綠營候選人。

(中時 )