一名愛騎單車的壯年男性，每到週末就騎車上山，結果「該邊」搔癢、灼熱、甚至疼痛，以為是摩擦造成的摩擦疹，連續三個月擦藥都不見好，直到大醫院切片檢查，才發現原來是「乳房外柏哲式症」，醫師提醒，皮膚汗腺發達處如腋下、胯下、生殖器和肛門處等皮膚，若連續就醫三、四個月都無效恐是「乳房外柏哲式症」，不要害羞趕快看醫生，否則拖過一年易轉移變成「腺癌」。

三軍總醫院皮膚科總醫師江建平指出，「乳房外柏哲氏症」分成兩大類，一類為好發於乳房上的柏哲氏症，多半是乳癌轉移；另一類為長在乳房以外的其他處，則是皮膚大汗腺細胞病變的皮膚惡性腫瘤。

江建平表示，乳房外柏哲氏症因為類似濕疹、股癬、對磨疹甚至還很像蜂窩性組織炎，因此常常被誤認而接受外用類固醇治療導致拖延且病灶擴大，因此盛行率難以預估，且常因為延誤就醫，拖到癌細胞轉移至其他處，變成腺癌第四期。

好發族群則年輕到中老年人都有，好發部位多在皮膚大汗腺較發達處，如腋下、胯下、會陰、肛門口周圍皮膚，常見症狀包含局部搔癢、灼熱、甚至疼痛，其初期外觀特徵呈現單邊紅色濕疹樣病灶。

江建平表示，這名愛騎單車的三十多歲男性，因就醫早，外科切除病灶就好轉，但還有另外兩名男性，同樣愛騎單車、打網球，因為常常「燒檔」，胯下同樣出現紅腫搔癢，因為害羞遲遲不就醫，到院時，嚴重下肢水腫，以正子攝影發現淋巴組織腫脹，癌細胞已經轉移到脊椎，目前標靶治療中。

江建平提醒，一旦皮膚出現如濕疹症狀治療長達三、四個月都沒有好轉，應儘速至醫學中心切片檢查，否則若是「乳房外柏哲式症」，一旦拖過一年，容易轉移成腺癌，恐半年不到就會致死。

(中時 )